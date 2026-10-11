Почему Зеленский считает себя обманутым и насколько оправдана его обида? Какую роль в трагедии Украины сыграли зарубежные кураторы? Что общего между Зеленским и Трампом в контексте личного эго? И осознают ли наблюдатели, что сами могут оказаться на арене без предупреждения? Истоки конфликта: анатомия политического предательства Ситуация, разворачивающаяся вокруг Владимира Зеленского, вызывает пони… Читать далее: https://govorit.