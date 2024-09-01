В Белгороде объявлялась ракетная опасность и гремели взрывы На подлете к административному центру Белгородской области средства противовоздушной обороны ВС России уничтожили несколько воздушных целей.
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В Белгороде объявлялась ракетная опасность и гремели взрывы На подлете к административному центру Белгородской области средства противовоздушной обороны ВС России уничтожили несколько воздушных целей.
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