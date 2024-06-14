«Никогда не говорю, что я сестра», — сестра Фриске еле сдержала слезы, пояснив, почему не говорит о родстве с Жанной

Сестра Жанны Фриске Наталья сегодня поучаствовала в прекрасном мероприятии, премии «Муз-ТВ 2024», во время которой вместе с близкими подругами своей сестры Жанны исполнила излюбленную композицию поклонников «А на море белый песок».