10 потрясающих кустов, которые превратят участок в место волшебного отдыха.

Летом невозможно пройти мимо цветущего растения, которое так и манит своим пьянящим ароматом. Как здорово, когда такой кустик растет прямо в твоем саду! Декоративные кустарники украсят участок, облагородят изгородь и преобразят дорожки.
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