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«Ньюкасл» объявил об уходе Хау, он работал с 2021 года. Тренер сказал: «В глубине души знаю, что это правильное решение»

« Ньюкасл » официально сообщил об уходе Эдди Хау с поста главного тренера команды. «После периода личных размышлений я решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти с поста главного тренера «Ньюкасла».

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