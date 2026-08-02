Ученые установили, что мозг человека и ИИ работают по разному

Новое исследование Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне показало, что мозг принимает решения не как компьютер — последовательно обрабатывая сигналы «снизу вверх», а как динамическая сеть, где даже первичные сенсорные зоны участвуют в выборе еще до того, как информация достигнет «высших» отделов.