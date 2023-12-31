PLOS One: найдены две главные причины развития ишемической болезни сердца

Высокий уровень холестерина и высокое систолическое артериальное давление (верхнее число) - основные причины развития ишемической болезни сердца в возрасте 55-60 лет, выяснили ученые из Сиднейского университета (Австралия).
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