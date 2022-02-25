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Даниэль Риккардо: «Ожидал, что новыми машинами будет сложнее управлять, но пока все неплохо»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от новой машины и от того, как для команды проходят предсезонные тесты в Барселоне.

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