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Царьград

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"Убирайтесь на своя Россия!": Погромы русских кварталов в Таджикистане были спланированы

"Убирайтесь на своя Россия!": Погромы русских кварталов в Таджикистане были спланированы

Уроженка Душанбе, русская по национальности, вспоминает о событиях, происходивших в Таджикистане в 1990-х годах.

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Комментарии
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Eduard
Это было когда-то!
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7 час.
Silver Kont
О чём вы говорите?! Главный бесхвостый ишак рахмон специально посылает на заработки в Россию своих ишаков, не желая ничего делать у себя в стране.... Опасаясь социального взрыва, он отправляет самых тупых и агрессивных чурбанбеков, которых легко повести на бунты и майданы....
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3 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Откуда вы все понабежали сюда, все эти Eduard, Silver, Kont Yvan?.. Слушайте, сидите там на задницах своих  ровно, куда вас... занесла нелегкая судьба. Мы здесь без вас разберемся. Андестенд?
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2 час.

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