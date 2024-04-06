"Убирайтесь на своя Россия!": Погромы русских кварталов в Таджикистане были спланированы

Silver Kont

О чём вы говорите?! Главный бесхвостый ишак рахмон специально посылает на заработки в Россию своих ишаков, не желая ничего делать у себя в стране.... Опасаясь социального взрыва, он отправляет самых тупых и агрессивных чурбанбеков, которых легко повести на бунты и майданы....