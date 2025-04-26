Страна и люди
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Страна и люди

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"Макдональдс" готовится к возвращению в Россию

"Макдональдс" готовится к возвращению в Россию

"Макдональдс" подал заявку на регистрацию/восстановление своего товарного знака в России. Это было бы нафиг не надо, если бы они не планировали вернуться на российский рынок в обозримой перспективе.

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Комментарии
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Андрей
на хер они нужны?
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