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Лопетеги об отмене 3-го гола «Ливерпулю»: «Офсайда не было, вы уж извините. Это ошибка»

«Вулверхэмптон» возмущен работой судей на матче Кубка Англии с «Ливерпулем». Матч 3-го раунда Кубка Англии завершился со счетом 2:2.

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