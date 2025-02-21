С Невского проспекта хотят убрать все ларьки и веранды

Петербург по максимуму зачистят от нестационарных торговых объектов. Смольный планирует сократить до минимума число нестационарных торговых объектов по всему городу и снести максимум объектов, сообщает «Деловой Петербург».
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