На развитие территории Соловецкого архипелага выделят 700 млн рублей

Минстрой России в 2025 году направит 700 млн рублей в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелагаВ 2025 году Министерство строительства России выделит 700 миллионов рублей в фонд, который занимается охраной и развитием Соловецких островов.
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