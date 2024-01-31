Бывший вице-премьер Прикамья, обвиняемая в хищениях, приговорена к реальному сроку

Елену Лопаеву арестовали прямо в зале суда.Бывшего зампреда правительства Прикамья, обвиняемую в хищении 67,7 млн рублей, приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере полумиллиона рублей.
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