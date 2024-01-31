Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Петров
    А-ха-ха, Путин проиграет выборы. Хрен вам неуважаемые.Ставка на Медведе...
  • Oleg Ivanov
    Да пиндосам наплевать на такие обращения.Вот если бы их разведчика сбили где-нибудь возле Крыма, ту бы крик подняли т...Плохие новости о ...
  • Валерий Соловьев
    Бесит повальная коррупция. Каждый прыщ хочет первым делом хапнуть и обеспечить свой выводок на всю жизнь. И насрать и...Ставка на Медведе...

Бывший вице-премьер Прикамья, обвиняемая в хищениях, приговорена к реальному сроку

Бывший вице-премьер Прикамья, обвиняемая в хищениях, приговорена к реальному сроку

Елену Лопаеву арестовали прямо в зале суда.Бывшего зампреда правительства Прикамья, обвиняемую в хищении 67,7 млн рублей, приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере полумиллиона рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх