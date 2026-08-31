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Царьград

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Неймар подарил майку фанату "Коринтианса", вызвав негодование трибун

Неймар подарил майку фанату "Коринтианса", вызвав негодование трибун

Неймар подарил свою майку молодому поклоннику "Коринтианса" после матча, вызвав недовольство местных болельщиков.

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