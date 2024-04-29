Глава Карелии инициировал сбор подарков землякам на СВО к 9 мая

Пункты сбора откроются 30 апреля в каждом районе республики Глава Карелии Артур Парфенчиков инициировал проведения акции ко Дню Победы, в рамках которой все желающие могут поучаствовать в сборе подарков для наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.