Глава Карелии инициировал сбор подарков землякам на СВО к 9 мая

Пункты сбора откроются 30 апреля в каждом районе республики Глава Карелии Артур Парфенчиков инициировал проведения акции ко Дню Победы, в рамках которой все желающие могут поучаствовать в сборе подарков для наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.
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