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The Crust: Превью производственной RTS от отечественных разработчиков

The Crust: Превью производственной RTS от отечественных разработчиков

Для жанра производственных стратегий научно-фантастический сеттинг — один из самых распространённых. Аудитория такое любит, да и разработчикам удобно: например, нет необходимости создавать реалистичные производственные цепочки, а игрока можно развлечь выдуманными ресурсами, зданиями, а то и врагами (вспомните хотя бы легендарных жуков из Factorio).

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