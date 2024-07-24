The Crust: Превью производственной RTS от отечественных разработчиков

Для жанра производственных стратегий научно-фантастический сеттинг — один из самых распространённых. Аудитория такое любит, да и разработчикам удобно: например, нет необходимости создавать реалистичные производственные цепочки, а игрока можно развлечь выдуманными ресурсами, зданиями, а то и врагами (вспомните хотя бы легендарных жуков из Factorio).