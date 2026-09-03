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Родителям рассказали, как уберечь подростков от мошенников

Родителям рассказали, как уберечь подростков от мошенников

Знакомить школьников с финансовыми рисками следует не только в рамках факультативных занятий Обязательное изучение финансовой грамотности в школах может помочь защитить подростков от мошеннических схем.

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