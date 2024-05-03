Россияне рассказали, по каким причинам чаще всего берут отгул на работе

35% чаще всего берут отгул с работы из-за необходимости присмотра за детьми. Почти столько же делают это, чтобы пойти к врачу, а каждый четвертый посещает МФЦ, банк или другие государственные организации.
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