Игрока сборной Бразилии по пляжному футболу Паиш осудили в России за наркотики

Суд в России приговорил игрока женской сборной Бразилии по пляжному футболу Летицию Виллар Паиш к пяти годам и двум месяцам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
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