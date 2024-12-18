Наценки на китайские товары станут меньше

Российские власти сдержат рост цен на бытовую технику, одежду и другие товары из Китая. Премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт работе основных объектов второй очереди электроснабжения Восточного полигона железных дорог.
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