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Смертельное ДТП в Чебаркульском районе: водитель ВАЗа пытался уйти от лобового столкновения

Смертельное ДТП в Чебаркульском районе: водитель ВАЗа пытался уйти от лобового столкновения

Авария, в которой погиб 1 человек и пострадали еще двое, произошла 9 сентября около 20:00 часов на 1-м километре автодороги «Чебаркуль – Верхние Караси».

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