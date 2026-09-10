Смертельное ДТП в Чебаркульском районе: водитель ВАЗа пытался уйти от лобового столкновения

Авария, в которой погиб 1 человек и пострадали еще двое, произошла 9 сентября около 20:00 часов на 1-м километре автодороги «Чебаркуль – Верхние Караси».
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