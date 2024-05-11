Путь длиною в жизнь: итоги первого десятилетия ДНР

11 мая 2014 года в ходе голосования на референдуме подавляющее большинство людей поддержали суверенитет Донецкой Народной Республики и выход из состава Украины, которая на тот момент уже вела боевые действия против Донбасса.
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