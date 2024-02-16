Директор Ленкома Варшавер опроверг сообщения о выявленной у него пневмонии

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер в беседе с РЕН ТВ на фоне сообщений СМИ о диагностированной у него бронхопневмонии рассказал, что у него были симптомы простуды, однако сейчас он чувствует себя хорошо.
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