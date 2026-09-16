Каттер Готье подписал с "Анахайм Дакс" контракт на 81 млн долларов

Каттер Готье продлил контракт с "Анахайм Дакс" на шесть лет. Сумма сделки, по данным инсайдера НХЛ Криса Джонстона, составила 81 млн долларов.
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