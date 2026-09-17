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Урсула фон дер Ляйен решила сделать Канаду европейской колонией

Урсула фон дер Ляйен решила сделать Канаду европейской колонией

Обращенное к Канаде предложение главы ЕК стать «ассоциированным членом» стало полной неожиданностью и вызвало у многих недоумение.

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