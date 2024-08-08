FPV-беспилотник с нейросетью «Русак-С» пошёл в серию

Российская промышленность освоила серийное производство FPV-беспилотника «Русак-С». Этот БПЛА получил систему самонаведения на основе нейросети, которая позволяет ему с высокой точностью поражать выбранные цели.
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