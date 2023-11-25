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Сборные России U14 и U17 в 2024 году могут сыграть в турнирах Центральной Азии

Сборные России U14 и U17 в 2024 году могут сыграть в турнирах Центральной Азии

Мужские и женские сборные России U14 и U17 могут принять участие в турнирах под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии в 2024 году.

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