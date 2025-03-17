Россия нашла нового военного союзника

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной отрасли до 2030 года. Об этом стало известно во время личной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.
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