Госдума одобрила обязательную маркировку звонков на экранах мобильных телефонов

Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, согласно которому все звонки на экранах мобильных телефонов должны быть промаркированы.
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