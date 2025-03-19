Госдума одобрила обязательную маркировку звонков на экранах мобильных телефонов

Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, согласно которому все звонки на экранах мобильных телефонов должны быть промаркированы.