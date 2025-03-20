Депутат Киселев: для повышения возраста молодежи до 40 лет предстоит много работы

В России на сегодняшний день не обсуждается вопрос повышения возраста молодежи до 40 лет. Сначала нужно распространить молодежную политику в полной мере на россиян до 35 лет, а затем возвращаться к этой теме, заявил 360.
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