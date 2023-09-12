Украинский певец продолжает зарабатывать деньги в "уродливой стране" России

Анфиса Иванова

А когда это г-н Евдокимов был УКРАИНСКИМ певцом, автор?! Это " бриллиант" беларусской земли. Где-то с 2014г он уже больше не болтает о " бедных отколошматиных украинцах"...похоже, ему мозги Батько вправил. который в те годы тоже ну очень жалел соседку хохляндию...Вот и его " элита" от него тоже не отставала...