Исполнитель песни "Фантазёр" украинский певец Ярослав Евдокимов наговорил о России столько гадостей, что фактически самостоятельно "отменил" себя в нашей стране.
Украинский певец продолжает зарабатывать деньги в "уродливой стране" России
Комментарии
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АМ
Александр Медведский
Просто не ходить на концерты и не покупать билеты
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16 час.
Анфиса Иванова
А когда это г-н Евдокимов был УКРАИНСКИМ певцом, автор?! Это " бриллиант" беларусской земли. Где-то с 2014г он уже больше не болтает о " бедных отколошматиных украинцах"...похоже, ему мозги Батько вправил. который в те годы тоже ну очень жалел соседку хохляндию...Вот и его " элита" от него тоже не отставала...
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5 час.
Александр Глущенко
его мама живёт или жила на украине, вот он и опылился.. надо открыть инет и набрать в поисковике "
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2 час.
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