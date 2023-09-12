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Украинский певец продолжает зарабатывать деньги в "уродливой стране" России

Украинский певец продолжает зарабатывать деньги в "уродливой стране" России

Исполнитель песни "Фантазёр" украинский певец Ярослав Евдокимов наговорил о России столько гадостей, что фактически самостоятельно "отменил" себя в нашей стране.

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Комментарии
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АМ
Александр Медведский
Просто не ходить на концерты и не покупать билеты
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16 час.
Анфиса Иванова
А когда это г-н Евдокимов был УКРАИНСКИМ певцом, автор?!  Это &quot; бриллиант&quot; беларусской земли.  Где-то с 2014г он уже больше не болтает о &quot; бедных отколошматиных украинцах&quot;...похоже, ему мозги Батько вправил. который в те годы тоже ну очень жалел соседку хохляндию...Вот и его &quot; элита&quot; от него тоже не отставала...
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5 час.
Александр Глущенко
его мама живёт или жила на украине, вот он и опылился.. надо открыть инет и набрать в поисковике &quot;
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2 час.

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