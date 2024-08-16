Мошенники в Бурятии обманывают граждан через Интернет

Власти Бурятии призывают граждан быть осторожными при общении с незнакомыми людьми в Интернете. По данным прокуратуры республики, жертвами мошенничества уже стал 1771 человек, ущерб составил более 411 миллионов рублей.
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