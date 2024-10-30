Средняя стоимость метра готового жилья достигла 114 000 рублей

Рост за месяц – 0,2 %, в общем по российским миллионникам – 0,4 %. По российским городам-миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости за октябрь в среднем прибавил в цене на 0,4 %, средняя стоимость составила 134 000 рублей.