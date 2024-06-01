Ветеран из США Кон высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии

98-летний ветеран из США, полковник в отставке Фрэнк Кон считает, что приглашение России на празднование 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли, хоть Советский Союз и не принимал участия в этой военной операции.
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