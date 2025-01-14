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Байден подталкивал мир к ядерному конфликту. Захарова высказалась предельно жёстко: "Признание в провокации"

Байден подталкивал мир к ядерному конфликту. Захарова высказалась предельно жёстко: "Признание в провокации"

Президент США Джо Байден и его администрация подталкивали мир к ядерному конфликту. Об этом заявила Мария Захарова.

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