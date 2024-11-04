Генерал рассказал о грядущей осенней паузе в ходе СВО

Грязь на сельских дорогах и вообще на местности, образовавшаяся из-за погодных условий и особенностей почв на Донбассе и Малороссии, приведут к неминуемой осенней паузе в ходе СВО, заявил заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков 4 ноября журналистам.