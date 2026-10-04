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Иван-царевич из «После дождичка в четверг» исчез на четверть века — и вернулся другим человеком

Иван-царевич из «После дождичка в четверг» исчез на четверть века — и вернулся другим человеком

В середине 1980-х его лицо знала вся страна: 24-летний выпускник Школы-студии МХАТ Владислав Толдыков сыграл Ивана-царевича в киносказке «После дождичка в четверг» и мгновенно стал кумиром.

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