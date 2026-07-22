Как цифровые технологии влияют на поколения и на сколько мы используем мозг: мнение экспертов

ТЮМЕНЬ, 22 июля, ФедералПресс. По мнению нейробиолога Джареда Хорвата, люди, родившиеся в период с 1997 года по начало 2010-х годов, страдают когнитивной отсталостью из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе.