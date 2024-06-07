Арестованному экс-замначальника МВД Красноярского края запросили 18 лет колонии

t.me/Прокуратура Красноярского края Прокурор запросил у судьи Центрального районного суда Красноярска приговорить обвиняемого во взяточничестве бывшего замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина к 18 годам колонии строгого режима, штрафу в 40 миллионов рублей и лишению звания.