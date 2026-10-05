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В Петербурге пропала 12-летняя девочка

В Петербурге пропала 12-летняя девочка

В Санкт-Петербурге пропала 12-летняя девочка, которую уже ищут. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте» .

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