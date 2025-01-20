Минфин США приостановит пенсионные выплаты, чтобы избежать дефолта

Topmember Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что её ведомство примет «чрезвычайные меры», чтобы не допустить превышения лимита государственного долга США во вторник, через день после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.
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