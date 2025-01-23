Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Не поняла фразу - "Россия пошла в отказ", что это значит? Да у России только один Мясной бор до сегодняшнего дня и е...Первый ответ Крем...
  • Людмила Лепаева
    С головой совсем плохоЕвгений Петросян ...
  • Валерий Путря
    Интересно, поль "дудка" знает, как его клт сами поляки в Польше? Какой же это "лидер" - если он  всего лишь хвост Кач...Украинский Ермак ...

Поручение Путина: русским пенсионерам проиндексируют пенсии на 9,5%

Поручение Путина: русским пенсионерам проиндексируют пенсии на 9,5%

Русским пенсионерам проиндексируют пенсии на 9,5% уже к февралю, а выплаты проиндексируют задним числом – 1 января 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх