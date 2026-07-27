В июне 2026 года средний размер пенсионного обеспечения для граждан, не занятых трудовой деятельностью, в Российской Федерации превысил отметку в 40 тысяч рублей только в двух субъектах страны.
ТАСС: В двух регионах России средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей
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людмила пригарина
"ТАСС: В двух регионах России средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей". Что такое средняя пенсия? Какая реально минимальная пенсия в этих двух регионах? Только повышение размера минимальной пенсии может показывать уровень жизни пенсионеров. Смешно получается-один получает200000руб., и 10 пенсионеров получают 200000 руб. В общем если 400000 разделить на 11человек, выходит средняя пенсия 36000руб. Отлично "посчитали". Как же надоели ваши средние показатели между миллионерами и нищими.
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