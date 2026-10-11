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ИА Регнум

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Дочь Жириновского назвала четыре самых ярких высказывания отца

Дочь Жириновского назвала четыре самых ярких высказывания отца

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в разговоре с ТАСС назвала четыре самых ярких высказываний отца, которые запомнились ей больше всего.

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