В четверг, рано утром, мирный сон жителей нашего района был нарушен. Нет, не дроны, к счастью, прилетели.
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В четверг, рано утром, мирный сон жителей нашего района был нарушен. Нет, не дроны, к счастью, прилетели.
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