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Сервис "Вывоз ненужных вещей" помог утилизировать более 3,8 тыс. тонн предметов

Сервис "Вывоз ненужных вещей" помог утилизировать более 3,8 тыс. тонн предметов

Сервис «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru, отметивший пятилетие, за время работы помог отправить на переработку и безопасную утилизацию более 3,8 тыс.

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