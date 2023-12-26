Более 30 медалей привезла с чемпионата и первенства края по кикбоксингу сборная Уссурийска

Уссурийские кикбоксеры стали победителями и призерами Чемпионата и Первенства Приморского края по кикбоксингу в дисциплинах "Фулл-контакт" и "К1", а также Дальневосточный фестиваль кикбоксинга в дисциплине "лайт-контакт".
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