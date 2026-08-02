Он был гордостью СССР и кумиром великого Третьяка, но однажды провинился перед Тарасовым. История о Коноваленко

Анатолий Владимирович простил легендарного вратаря.Если хоккейным болельщикам поставить задачу определить величайшего голкипера в истории Советского Союза, то абсолютное большинство почти наверняка назовет Владислава Третьяка.
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