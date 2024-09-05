Как расстаются мужчины разных знаков зодиака, с какими словами

Прощание — это всегда сложный момент, который нередко оставляет неизгладимый след в сердцах и умах. Мужчины разных знаков зодиака имеют свои уникальные способы завершения отношений, и их прощальные слова могут многое сказать о том, как они воспринимают расставание.